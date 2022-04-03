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Kırkağaç’ta traktör kazası: 1 ölü
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Asayiş 03.04.2022, 18:24
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Kocaiskan Mahallesi Dağdere mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 S 7186 plakalı traktörüyle tarlasından dönen R.T. (70) eğimli yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.