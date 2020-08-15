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Kırka’da iş kazası
ESKİŞEHİR'DE, BİR MADEN İŞLETMESİNDE TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN DOLUM İŞÇİSİ, YÜK TIRINA DOLUM YAPTIĞI ESNADA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 15.08.2020, 20:45
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Eskişehir’deki Eti Maden Bor İşletmesi taşeron firma bünyesinde çalışan dolum işçisi, maden taşıma tırı üzerinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; olay, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde yaşandı. Taşeron firma bünyesinde dolum işçisi olarak çalışan Nail Bayır (42), iddialara göre maden taşıma tırı üzerinden aşağı aşağıya düştü. Ağır yaralanan maden işçisi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalelerine yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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