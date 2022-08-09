Kırım’daki askeri hava üssündeki patlamada 1 kişi öldü

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Donbass bölgesinde artarak devam ederken, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan Rusya’ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde 7 kez art arda patlama sesleri duyulmuştu. Rusya’nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından patlamaların Ukrayna saldırısı nedeniyle yaşandığı dair çıkan haberlerin ardından patlamaya ilişkin resmi açıklama yayınlanarak, "Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki Hava Üssü’nün toprakları içerisinde TSİ 15.20 civarında, birkaç havacılık cephanesi infilak etti ve bunun sonucunda bir depo alanı çöktü. Birimlerden alınan bilgilere göre paketlenmiş mühimmatın patladığı alanda yangın etkisi olmadı" denilmişti.