Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Taş’ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş, 9 Ağustos’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde ölü bulunmuştu. Ölümüne ilişkin ilk incelemelerde Taş’ın intihar edebileceği yönünde bulgular elde edilmişti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Taş’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu. Savcılık, olayla ilgili elde edilen tüm delillerle birlikte Taş’ın otopsisini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Adli Tıp Kurumu tarafından gelen raporda, Taş’ın iple asılma sonucu öldüğü ve ölümde cinayet şüphesinin tespit edilemediği ifade edildi. Raporun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık, Taş’ın intihar ettiğine kanaat getirerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi.