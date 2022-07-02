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Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i bebek, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 02.07.2022, 14:40
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i bebek, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesi Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 19 BR 774 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 06 FJ 2995 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halinde ilerleyen R.S. idaresindeki 71 FA 292 plakalı otomobilin sol bölümüne çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i bebek, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Ö. (28), İ.Ö. (8), 11 aylık bebek K.Ö., G.F. (41) ve E.F. (8) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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