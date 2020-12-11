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Kırıkkale’de ’yasak ırk’ köpek besleyen kişiye ceza
Kırıkkale’de yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye 9 bin 563 lira idari para cezası uygulandı. Pitbull cinsi köpek barınağa teslim edildi.
Asayiş 11.12.2020, 10:42
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Kırıkkale’de yasaklı ırk köpek besleyen bir kişiye 9 bin 563 lira idari para cezası uygulandı. Pitbull cinsi köpek barınağa teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri Sanayi Mahallesinde bir evde yasak ırk köpek beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese giden ekipler, yapılan incelemede pitbull cinsi köpeğin olduğunu tespit etti. Köpeğin sahibine gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra 9 bin 563 lira cezai işlem uygulandı.Sahibinin rızasıyla teslim alınan köpek, Kırıkkale Köpek Hayvan Barınağına gönderildi.
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