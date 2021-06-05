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Kırıkkale’de vücuduna kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de vücudundaki kaşıntıyı fark edip bacağına kene yapıştığını gören bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 05.06.2021, 01:51
Kırıkkale’de vücuduna kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de vücudundaki kaşıntıyı fark edip bacağına kene yapıştığını gören bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Halitli Köyünde yaşayan Hacer K.’nın (52) gün içerisinde vücuduna kene yapıştı. Akşam saatlerinde vücudundaki kaşıntıyı fark eden kadın, bacağındaki keneyi gördü. Vücuda yapışan keneyi çıkarıp muhafaza altına alan aile bireyleri, kendi imkanlarıyla Delice Devlet Hastanesi’ne giderek durumu bildirdi.

52 yaşındaki Hacer K., ileri tetkik yapılmak üzere ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Hacer K., tedavi altına alındı.

Akşam üzeri keneyi fark ettiklerini anlatan aile bireyleri, kaşıntı şikayeti ile hastaneye başvurduklarını dile getirdi.
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