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Kırıkkale’de vatandaşlar ağaç yangınını film izler gibi izledi

Kırıkkale’de bir parkta bulunan ve alevlere teslim olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangını vatandaşlar evlerinin balkonundan film izler gibi izledi.

Asayiş 04.05.2021, 19:02
Kırıkkale’de vatandaşlar ağaç yangınını film izler gibi izledi

Kırıkkale’de bir parkta bulunan ve alevlere teslim olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangını vatandaşlar evlerinin balkonundan film izler gibi izledi.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir çam ağacı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen alevler, ağacı tamamen sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangını film izler gibi izlediler

Bu sırada, korona virüs ile mücadelede uygulanan tam kapanma kapsamında evlerinde bulunan vatandaşlar da yangını film izler gibi izledi. İftara dakikalar kala evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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