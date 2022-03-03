Kırıkkale’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale’de otomobilinde üzerinde uyuşturucu madde bulunduran şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, M.D.’nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Trafik kontrol noktasında durdurulan M.D. üzerinde otomobilinde 644 adet sentetik ecza diye tabir edilen uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.