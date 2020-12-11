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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Asayiş 11.12.2020, 20:31
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Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen M.R.S. ve Ü.C. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 18,36 gram eroin, 0,71 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Haklarında ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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