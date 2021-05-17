banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Thodex mağdurlarının avukatından çok önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Asayiş 17.05.2021, 19:12
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen ekipler, Y.E.E. ve Ö.Ö. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 175 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yorumlar (0)
21°
açık