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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 30.04.2021, 11:37
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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu neticede Yahşihan ilçesinde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde toplam 15.13 gram metamfetamin maddesi, 12.52 gram eroin, 2.5 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde kullanımı materyalleri ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan E.Y., M.N.Y., M.T. ve C.K. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.
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