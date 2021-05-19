Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu olaylarının engellenmesi, satışını yapan ya da kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede Yahşihan ilçesinde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen E.A. isimli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 750 TL para, 28 adet sentetik ecza maddesi ve 19 adet ecstasy ele geçirildi.

Söz konusu şahıs çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.