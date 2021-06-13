Kırıkkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobil ve bir cipin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 GC 9729 plakalı otomobil, trafiğin yavaşladığı esnada zeminin ıslak olması nedeniyle A.Ç. idaresindeki VS EA 184 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrularak ters dönen otomobil, ileride seyreden Z.E. idaresindeki 06 EKN 98 plakalı cipe çarptı. Kazada sürücü S.K. ile yolculardan E.A. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.