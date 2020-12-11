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Kırıkkale’de trafik kazaları
Kırıkkale’de meydana gelen biri zincirleme iki ayrı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Asayiş 11.12.2020, 17:47
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Kırıkkale’de meydana gelen biri zincirleme iki ayrı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
İlk kaza öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 80 GB 744 plakalı otomobil, Kırıkkale istikametine seyri esnasında daha önceden gerçekleşen bir kaza nedeniyle trafik akışının yavaşladığı yerde önünde ilerleyen E.N. idaresindeki 34 FU 0757 plakalı araca çarptı. O otomobil Y.G. idaresindeki 71 EC 614 plakalı araca, çarpmanın etkisiyle diğer otomobil de M.G.G. idaresindeki 06 VSG 50 plakalı aracın arka kısmına çarptı. 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.Diğer kaza da saat 13.40 sıralarında Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerinde meydana geldi. U.Ü. idaresindeki 60 HN 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden S.K. idaresindeki 34 DGE 703 plakalı çekicinin römorkuna çarparak durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.
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