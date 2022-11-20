Kırıkkale’de tek katlı metruk binada 3 saat arayla ikinci kez yangın çıktı

Kırıkkale’de tek katlı metruk binada 3 saat arayla ikinci kez çıkartılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Yaylacık Mahallesi 368. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce, tek katlı metruk bir binada ikinci kez yangın çıkartıldı. Yangını fark eden bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.