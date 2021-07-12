Kırıkkale’de "tefeci" operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda mühimmat ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte yapılan eş zamanlı tefeci operasyonda N.C., M.C., S.C. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada; 2 tabanca, 1 av tüfeği, 22 fişek, 100 Türk Lirası sahte banknot, 2 uyuşturucu sentetik ecza hapı, icra senedi, çok sayıda senet ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında ’tefecilik’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’, ’parada sahtecilik’ ve ’ateşli silahlar ve bıçaklar’, ’avda ve sporda kullanılan tüfekler’ suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.