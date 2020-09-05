Kırıkkale’de tarihi insan figürlü heykeller ele geçirildi

Kırıkkale’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 10 adet insan figürlü heykel, 5 adet vazo ve 6 adet testi ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, G.K. ve Z.K. isimli şahısların aracında tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bahşılı ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen insan figürlü heykel, 5 adet vazo ve 6 adet testi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan gözaltına alındı.