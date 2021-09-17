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Kırıkkale’de şüpheli araçta 376 sentetik madde ele geçirildi: 3 gözaltı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından durdurulan şüpheli bir araçtan uyuşturucu madde özelliği bulunan 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Asayiş 17.09.2021, 09:52
Kırıkkale’de şüpheli araçta 376 sentetik madde ele geçirildi: 3 gözaltı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından durdurulan şüpheli bir araçtan uyuşturucu madde özelliği bulunan 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerimce, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Yahşihan Bölge Trafik Bölge Noktasında şüpheli olarak durdurulan bir araçta, 376 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan B.H.E, A.D. ve H.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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