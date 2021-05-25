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Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü

Kırıkkale’de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 25.05.2021, 14:11
Kırıkkale’de silahlı kavga, 1 ölü

Kırıkkale’de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale merkez Pazarcık köyünde dün gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.Ö. ile Hilmi Cesur (17) arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.Ö. yanında getirdiği tabanca ile Cesur’a ateş açarak kaçtı.

Silah sesini duyan mahalleli durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hilmi Cesur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zanlının yakalanması için hemen çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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