Kırıkkale’de silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Kırıkkale’de jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde silah kaçaklığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Ev ve müştemilatlarında yapılan aramada; Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.