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Kırıkkale’de ’Sahil Rüzgarı’ operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ’Sahil Rüzgarı’ operasyonu kapsamında Kırıkkale’de 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 21.05.2021, 12:18
Kırıkkale’de ’Sahil Rüzgarı’ operasyonu: 1 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ’Sahil Rüzgarı’ operasyonu kapsamında Kırıkkale’de 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarafından İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Kırıkkale’de de ekipler haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlı için çalışma başlattı.

Kent genelinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 1’ini yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda tabanca ve suç unsurları ele geçirildi. Zanlının çeşitli suç örgütü faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüphelilerden ikisinin Antalya, birinin de Ankara’da gözaltına alındığı bildirildi.
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