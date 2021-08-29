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Kırıkkale’de otomobil devrildi: 6 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Asayiş 29.08.2021, 00:47
Kırıkkale’de otomobil devrildi: 6 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 19 LN 314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Güller, Cemanur, Zümra, Samet, Bircan ve Ali K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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