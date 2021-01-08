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Kırıkkale’de otomobil alev alev yandı
Kırıkkale’de cadde üzerinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Asayiş 08.01.2021, 13:03
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Kırıkkale’de cadde üzerinde yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale’de merkez Menderes Caddesi üzerinde seyir halindeki İlhan B. idaresindeki 71 DD 112 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından edilen müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü. Alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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