Kırıkkale’de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 5’i öğrenci 6 yaralı

Kırıkkale’de okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi 1386. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.C. idaresindeki 71 S 0058 plakalı minibüs ile M.Ç.’nin kullandığı 33 NYS 78 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobil yan yattı. Kazada sürücü G.Ç. ile serviste bulunan 5 öğrenci yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.