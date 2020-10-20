Kırıkkale’de koca dehşeti: Boşanma davasının olduğu gün eşini bıçakladı
KIRIKKALE'DE BOŞANMA DAVASININ OLDUĞU GÜN ADLİYEYE GİDEN 30 YAŞINDAKİ KADIN, MAHKEMEYE YARIM SAAT KALA KOCASI TARAFINDAN EKMEK BIÇAĞIYLA YARALANDI.
Kırıkkale’de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı.
Olay, saat 13.45 sıralarında Kırıkkale Adliyesi’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da eczacı kalfası olarak çalışan M.E. (35), eşi K.E. (30) ile boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile M.E.’yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan K.E. isimli kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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