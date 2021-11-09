Kırıkkale’de kaçakçılıkla mücadele: 4 gözaltı

Kırıkkale’de KOM polisi tarafından 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 17 litre kaçak içki, 10 bin adet makaron ve ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçunu önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları sürüyor. KOM polisi tarafından U.Ş.’nin evinde ve aracında yapılan aramada, 17 litre gümrük kaçağı içki bulundu. H.A.K.’ye ait araçta ise 10 bin bandrolsüz boş makaron, E.K. ve S.S.’nin ev ve aracında da 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.