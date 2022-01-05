Kırıkkale’de kaçak tütün operasyonu: 28 bin 850 makaron ele geçirildi

Kırıkkale’de bir araçtan 28 bin 350 adet makaron ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, H.O. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 20 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 300 adet şeffaf poşet ve 7 bin 750 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. H.O. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.