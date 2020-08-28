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Kırıkkale’de ilginç trafik kazası kamerada
KIRIKKALE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, BİR ARACA ÇARPTIKTAN SONRA GERİ MANEVRA YAPARAK 2 ARACA DAHA ÇARPTI.
Asayiş 28.08.2020, 09:36
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Kırıkkale’de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı. O anlar ise KGYS kamerasınca anbean görüntülendi.
Kaza, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla bulvar üzerinde ilerleyen bir sürücü, solundan geçmeye çalışan araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaşanan ilginç kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
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