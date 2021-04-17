Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki 71 AAZ 954 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Adem V.’nin kullandığı 06 CFE 802 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Adem V. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.