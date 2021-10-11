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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale’de gece yarısı çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 02:28
Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı

Kırıkkale’de gece yarısı çevreyolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki 71 FH 040 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ü’nün kullandığı 71 ACC 952 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolculardan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından kazalı araçlar çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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