Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale’de Çevrealtı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 BGR 173 plakalı otomobil ile Hasan İ.’nin kullandığı 71 BH 342 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde biri şarampole devrilirken diğeri de yan yattı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Mahmut D. (20) ile Hasan İ. (55) yolculardan ise Ömer D. (14), Solmaz D. (38), Himmet D. (39) ve Esma Nur D. (5) yaralandı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobiller, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.