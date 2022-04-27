Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema K. (35) idaresindeki 06 BRG 585 plakalı otomobil ile Fehmi Ü.’nün kullandığı 35 BBL 045 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Sema K. ile yolculardan Burak S. (5), Buğra S. (3), Enes Berk Ü. (34) ve Emine S. (40) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.