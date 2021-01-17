Kırıkkale’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Jandarma tarafından yapılan operasyonla 4 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki D-200 karayolu üzerinde bulunan park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park alanında bir araya gelen H.A., M.A., İ.S. ve B.K ile B.E., İ.L. ve S.A. arasında tartışma yaşandı. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada B.E. ile İ.L. tabanca ve tüfek kullanarak ateş açtığı H.A., M.A ve İ.S.’yi yaraladı.

Jandarma 4 kişiyi gözaltına aldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yapıldığı park alanında inceleme yaptı.

Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, daha sonra Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.