Kırıkkale’de huzur ve güven uygulaması: 12 kişi yakalandı

Kırıkkale’de huzur ve güven uygulamasında yapılan kontrollerde aranan 12 şahıs yakalandı.

Kırıkkale’de huzur ve güven uygulaması kapsamında polis ve jandarmadan oluşan 324 ekip ve bin 30 personelin katılımı ile 311 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Farklı noktalardaki uygulamalarda 5 bin 22 kişi sorgulanırken aranan 12 şahıs yakalandı. Toplamda 3 bin 354 aracın sorgulandığı çalışmalarda 82 araca 68 bin 984 TL cezai işlem uygulanırken 11 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 10 kişiye 8 bin 690 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 7 kişiye de 25 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.