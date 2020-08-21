Kırıkkale’de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale’de iki ayrı evden 35 bin Türk lirası, ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen şüpheli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Kent merkezindeki Yenimahalle’de bir evden tabanca ve 8 kutu mermi ile Çalılöz Mahallesi’ndeki başka bir evden de 35 bin lira ve ziynet eşyası çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan U.Y. (22), 2 polis memuruna sopayla mukavemette bulundu. Gözaltına alınan U.Y., Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.