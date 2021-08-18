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Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü

Kırıkkale’de 15 yaşındaki kız, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemin betona düşerek ağır yaralandı.

Asayiş 18.08.2021, 01:04
Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü

Kırıkkale’de 15 yaşındaki kız, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemin betona düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma S. (15), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci açık olan kızın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fatma S’nin ayak kemiklerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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