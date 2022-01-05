Kırıkkale’de firari 12 hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 12 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında 12 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi olmak üzere 23 şahıs tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç., M.K., Ç.K., K.İ., M.B., T.Ş., İ.F.K., İ.P., Y.S., K.S., M.A. ve A.E. emniyete götürüldü. Yapılan işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin işlemleri sürüyor.