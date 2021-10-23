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Kırıkkale’de feci kaza, otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücüye yoldan geçen bir doktor kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 23.10.2021, 18:19
Kırıkkale’de feci kaza, otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kırıkkale’de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücüye yoldan geçen bir doktor kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 32. kilometresinde, Onur Kaya (31) idaresindeki 06 U 4099 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Kaya, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O sırada yoldan geçen bir doktor ise sürücüye kalp masajı yaptı. Sedye ile ambulansa taşınan Onur Kaya, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Refüjdeki otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kaza sonrası bir süreliğine kapatılan karayolu, ekiplerin kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

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