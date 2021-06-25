Kırıkkale’de feci kaza: 2’si çocuk 6 yaralı

Kırıkkale’de aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 34 CHB 306 plakalı Fiat marka otomobil, aynı yönde önünde seyreden H.D. idaresindeki 54 AV 918 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen otomobilin hava yastıkları açıldı, ön camı parçalandı. Önde ilerleyen otomobilin ise arka camı kırılarak etrafa saçıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlara burada sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Kazada yaralanan F.D. (6), N.D. (10), M.D. (20), M.S.D. (16) ambulansla Yüksek İhtisasa Hastanesi, F.A. (44) ile Y.Y. (44) ise Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Önde ilerleyen otomobile arkadan çarpan 33 CHB 306 plakalı otomobilin yakalamasının olduğu anlaşıldı. Bir süre tek şerit üzerinden sağlanan trafik ise, kazaya karışan otomobillerin kaldırılması sonrasında tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.