Kırıkkale’de evlerden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
KIRIKKALE'DE EVLERE GİRİP ZİYNET EŞYASI, PARA, ELEKTRONİK ÜRÜN VE GIDA MALZEMESİ ÇALDIĞI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI.
Kırıkkale’de evlere girip ziynet eşyası, para, elektronik ürün ve gıda malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Selim Özer ile Kaletepe Mahallesi’ndeki 2 evde gerçekleşen hırsızlık olayında; 5 bin liralık LCD televizyon, 2 bin 400 liralık 4 adet battaniye, 1 adet DVD, 2 adet 20 kilogram ayçiçek yağı, 5 bin liralık temizlik ürünü, 10 bin liralık gıda malzemesi ile 1 adet çeyrek altın ve 200 Türk lirası çalındı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda A.K., M.B., P.M., O.B., Ç.G., S.G. ve B.G. gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyette ifadeleri alınan A.K., M.B., Ç.G., S.G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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