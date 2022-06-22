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Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunup yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş 22.06.2022, 16:55
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunup yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs, Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışalar neticesinde, Suriye ve Irak’ta geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunup yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahısın adresine operasyon düzenlendi. Muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, jandarma tarafından gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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