Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalarda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen M.A. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıs ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli materyallere el konuldu.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.