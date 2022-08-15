Kırıkkale’de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde öğrenci yurdu binasının 10 metrelik yemekhane çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Gençlik ve Spor Kırıkkale İl Müdürlüğüne bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na ait yemekhanenin çatısında yağmur oluklarının bakımını yapan işçi E.Ö. (57) beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ö.’nün kaburgasında ve ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, işçinin düştüğü alanda inceleme yaptı.