Kırıkkale’de binlerce emtia elektronik ürün ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 313 gümrük kaçağı emtia elektronik ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu neticede ekipler, M.D. isimli şahsın gümrük kaçağı emtia ürünleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda bin 442 cep telefonu ön camı, 430 cep telefonu ekranı, 323 cep telefonu bataryası, 30 cep telefonu ekran dokunmatiği, 74 tablet ön camı, 12 tablet dokunmatiği, 2 tablet ekranı olmak üzere toplamda 2 bin 313 gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.