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Kırıkkale’de bariyer otomobili biçti: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin bariyere çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 11:17
Kırıkkale’de bariyer otomobili biçti: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin bariyere çarptığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Altun idaresindeki 55 ABA 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Recep Altun (30) ağır yaralanırken, yolcu olarak bulunan Emine Altun (32) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Altun, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Buradaki yapılan incelemeler sonrası da Emine Altun, hastane morguna götürüldü.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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