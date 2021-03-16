Kırıkkale’de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kırıkkale’de bağ evinden 2 adet çapa makinesi ile 2 adet su motoru çalan hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli köyündeki bir bağ evinden 10 bin lira değerindeki 2 adet çapa makinesi ile 2 adet su motoru çalındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde; M.T. (40) isimli şüpheliyi tespit etti. Ekipler, çalınan çapa makinesi ve su motorunun bir iş yerine satıldığını belirledi. Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu anlaşılan şüpheli M.T. gözaltına alındı. Hırsızlık konusu malzemeleri satın alan iş yeri sahibi hakkında da "hırsızlık konusu malzemeyi satın almaktan" adli işlem başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.