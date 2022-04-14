Kırıkkale’de aranan 16 kişi yakalandı

Kırıkkale’de haklarında kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan firari 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında 3 ay ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan K.P., M.Ü., B.D., K.K., M.Ö., R.İ., M.D. ve K.P. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli de yakalandı.