Kırıkkale’de 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir otomobilde 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, trafik kontrol noktasında yaptıkları denetimler sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. S.B. ve F.D. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında, "kaçakçılıkla mücadele kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.