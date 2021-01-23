Kırıkkale’de 56 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale’de düzenlenen operasyonda 56 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’sahte içki’ satışının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda her biri 1 litre olmak üzere 56 şişe kaçak etil alkol ele geçirildi.

Toplamda 56 litre etil alkole el konuldu.